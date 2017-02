Oct 2 China Open women's singles first round results from Beijing on Sunday. (prefix denotes seeding, * new result) * 6-Samantha Stosur (Australia) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-4 6-0 * Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Eleni Daniilidou (Greece) 6-4 6-2 * Polona Hercog (Slovenia) beat Laura Robson (Britain) 6-4 6-3 * 8-Marion Bartoli (France) beat Iveta Benesova (Czech Republic) 3-6 6-4 7-5 13-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 7-5 6-4 Monica Niculescu (Romania) beat 4-Li Na (China) 6-4 6-0 Carla Suarez Navarro (Spain) beat Ekaterina Makarova (Russia) 7-5 6-1 Christina McHale (U.S.) beat Ayumi Morita (Japan) 6-2 0-6 6-3 Kaia Kanepi (Estonia) beat Zheng Saisai (China) 6-0 6-3 Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat Shahar Peer (Israel) 6-1 7-5 Ana Ivanovic (Serbia) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-1 6-1 Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Zhang Shuai (China) 6-0 6-2 14-Sabine Lisicki (Germany) beat Irina Begu (Romania) 6-2 (Begu retired) (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)