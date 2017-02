June 14 (Infostrada Sports) - Birmingham Classic women's singles third round results on Thursday. 5-Jelena Jankovic (Serbia) beat Casey Dellacqua (Australia)WO Irina Falconi (U.S.) beat Urszula Radwanska (Poland) 7-5 6-3 13-Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Melinda Czink (Hungary) 6-1 6-2 4-Roberta Vinci (Italy) beat Heather Watson (Britain) 6-3 4-6 6-1 Zheng Jie (China) beat Andrea Hlavackova (Czech Republic) 6-4 6-1 Melanie Oudin (U.S.) beat Elena Vesnina (Russia) 6-0 6-2 8-Ekaterina Makarova (Russia) beat 9-Marina Erakovic (New Zealand) 2-6 6-1 6-3 (Editing by John Mehaffey)