June 12 (Infostrada Sports) - Birmingham Classic women's singles first round results on Tuesday ( * denotes new result). * Irina Falconi (U.S.) beat Alexandra Cadantu (Romania) 6-2 6-0

Heather Watson (Britain) beat Paula Ormaechea (Argentina) 6-4 3-6 6-3 Virginie Razzano (France) beat Alberta Brianti (Italy) 6-4 7-5 Stephanie Foretz Gacon (France) beat 16-Eleni Daniilidou (Greece) 6-4 6-2 Anastasia Rodionova (Australia) beat Abigail Spears (U.S.) 7-6(3) 1-6 6-1 Melinda Czink (Hungary) beat Anna Tatishvili (Georgia) 7-6(5) 3-6 6-3 9-Marina Erakovic (New Zealand) beat Ayumi Morita (Japan) 5-0 (Morita retired) Laura Robson (Britain) beat Grace Min (U.S.) 6-4 6-1 Sesil Karatantcheva (Kazakhstan) beat Tamarine Tanasugarn (Thailand) 6-4 6-2 Misaki Doi (Japan) beat Noppawan Lertcheewakarn (Thailand) 6-4 3-6 6-3 Melanie South (Britain) beat Mirjana Lucic (Croatia) 6-1 4-6 6-3 Zheng Jie (China) beat Alla Kudryavtseva (Russia) 6-4 4-6 6-3 Urszula Radwanska (Poland) beat Samantha Murray (Britain) 6-4 6-4 Elena Vesnina (Russia) beat Olivia Rogowska (Australia) 6-3 6-2 Anne Keothavong (Britain) beat 12-Tamira Paszek (Austria) 6-2 7-5 Andrea Hlavackova (Czech Republic) beat Michaella Krajicek (Netherlands) 6-2 6-7(6) 4-0 (Krajicek retired) Michelle Larcher de Brito (Portugal) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 3-6 7-5 6-4 Casey Dellacqua (Australia) beat Garbine Muguruza Blanco (Spain) 6-2 3-6 6-2 Melanie Oudin (U.S.) beat 10-Sorana Cirstea (Romania) 3-6 6-3 6-2 Tara Moore (Britain) beat 11-Iveta Benesova (Czech Republic) 6-1 6-2