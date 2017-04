April 12 (Infostrada Sports) - Results from the Copa Bogota Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Catalina Pella (Argentina) beat 2-Teliana Pereira (Brazil) 3-6 6-3 7-6(3) Sherazad Reix (France) beat Sanaz Marand (U.S.) 6-3 7-6(2) Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Tereza Martincova (Czech Republic) 6-2 7-5 8-Anna Tatishvili (U.S.) beat Ipek Soylu (Turkey) 6-4 6-3 5-Irina Falconi (U.S.) beat Emiliana Arango (Colombia) 6-0 6-1 6-Tatjana Maria (Germany) beat Marina Melnikova (Russia) 6-1 6-3 Rebecca Peterson (Sweden) beat Daniela Seguel (Chile) 6-3 4-6 6-3 Elitsa Kostova (Bulgaria) beat Laura Pous Tio (Spain) 6-4 6-3