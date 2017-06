UPDATE 3-Tennis-Den Bosch Open men's singles round 2 results

June 15 (Gracenote) - Results from the Den Bosch Open Men's Singles Round 2 matches on Thursday Vasek Pospisil (Canada) beat Alexandr Dolgopolov (Ukraine) 7-6(2) 4-2 (Dolgopolov retired) 1-Marin Cilic (Croatia) beat Janko Tipsarevic (Serbia) 6-7(6) 6-2 6-4 Daniil Medvedev (Russia) beat Thanasi Kokkinakis (Australia) 6-3 7-6(3) 3-Ivo Karlovic (Croatia) beat Stefan Kozlov (U.S.) 6-4 6-1