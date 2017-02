Jan 2 Women's first round singles results from the Brisbane International tournament on Monday (prefix number denotes seeding, * new result) * Nina Bratchikova (Russia) beat Klara Zakopalova (Czech Republic) 1-6 6-4 7-5 1-Samantha Stosur (Australia) beat Anastasiya Yakimova (Belarus) 6-2 6-3 6-Jelena Jankovic (Serbia) beat Carla Suarez Navarro (Spain) 6-4 6-2 Kaia Kanepi (Estonia) beat Alexandra Panova (Russia) 7-5 3-6 6-2 2-Andrea Petkovic (Germany) beat Shahar Peer (Israel) 7-6(2) 1-6 6-3 7-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-1 4-1 (Hercog retired) Vania King (U.S.) beat Melinda Czink (Hungary) 6-3 6-4 4-Serena Williams (U.S.) beat Chanelle Scheepers (South Africa) 6-2 6-3 Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) beat Olivia Rogowska (Australia) 6-2 4-6 6-4 Ana Ivanovic (Serbia) beat Tamira Paszek (Austria) 6-3 6-3 Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Vera Dushevina (Russia) 6-0 6-0

(Compiled by Infostrada Sports; Editing by John O'Brien; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)