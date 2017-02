Jan 3 Brisbane International women's singles second round results from Australia on Tuesday. (prefix denotes seeding, * new result) * 5-Kim Clijsters (Belgium) beat Ana Ivanovic (Serbia) 6-1 1-6 6-3 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Vania King (U.S.) 4-6 6-2 6-3 3-Francesca Schiavone (Italy) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-4 6-4 2-Andrea Petkovic (Germany) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 7-6(2) 6-0

