Jan 5 (Infostrada Sports) - Results from the Brisbane International Women's Singles Round 1 matches on Monday Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Victoria Azarenka (Belarus) 4-6 7-6(7) 6-4 Madison Brengle (U.S.) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 7-6(6) 6-3 Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Christina Mchale (U.S.) 6-3 6-0 3-Angelique Kerber (Germany) beat Caroline Garcia (France) 6-4 6-3 Alla Kudryavtseva (Russia) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 6-4 6-2 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Sabine Lisicki (Germany) 0-6 7-5 6-4 Daria Gavrilova (Russia) beat Alison Riske (U.S.) 7-5 6-3 Jarmila Gajdosova (Australia) beat Zhang Shuai (China) 6-4 6-1 Madison Keys (U.S.) beat 4-Dominika Cibulkova (Slovakia) 7-5 6-2