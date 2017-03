May 22 (Infostrada Sports) - Results from the Brussels Open Women's Singles matches on Wednesday Round 2 4-Sloane Stephens (U.S.) beat Zhang Shuai (China) 6-4 6-0 Romina Oprandi (Switzerland) beat 6-Julia Goerges (Germany) 6-3 0-0 (Goerges retired) Zheng Jie (China) beat 1-Caroline Wozniacki (Denmark) 6-2 6-4 8-Peng Shuai (China) beat Olga Govortsova (Belarus) 4-6 7-6(4) 7-6(4) 7-Varvara Lepchenko (U.S.) beat Elena Baltacha (Britain) 6-2 6-0 Round 1 5-Kirsten Flipkens (Belgium) beat Madison Keys (U.S.) 6-4 1-6 6-2 Romina Oprandi (Switzerland) beat Melanie Oudin (U.S.) 6-2 6-2 Jamie Hampton (U.S.) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 1-6 6-3 6-4 Zheng Jie (China) beat Mallory Burdette (U.S.) 6-2 4-6 6-3 6-Julia Goerges (Germany) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 6-1 7-5 8-Peng Shuai (China) beat Sofia Arvidsson (Sweden) 6-3 6-0 Zhang Shuai (China) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-1 6-3 Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 6-1 6-0 Kaia Kanepi (Estonia) beat 3-Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-4 7-6(6) 4-Sloane Stephens (U.S.) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-3 2-6 6-3