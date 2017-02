May 1 (Infostrada Sports) - Results from the Budapest Grand Prix women's singles first round matches on Tuesday (prefix denotes seeding). Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) beat Michaella Krajicek (Netherlands) 6-3 3-6 7-6(6) 1-Sara Errani (Italy) beat Mandy Minella (Luxembourg) 6-1 6-1 Alberta Brianti (Italy) beat 8-Irina Begu (Romania) 6-4 5-7 6-3 Melinda Czink (Hungary) beat Mervana Jugic-Salkic (Bosnia and Herzegovina) 6-7(3) 6-0 6-3 Alexandra Cadantu (Romania) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 6-2 6-1