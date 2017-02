July 17 (Infostrada Sports) - Results from the Carlsbad Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Urszula Radwanska (Poland) beat 6-Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-4 7-5 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-3 6-1 Misaki Doi (Japan) beat Michelle Larcher de Brito (Portugal) 6-7(6) 6-1 6-3 Alexa Glatch (U.S.) beat Lauren Davis (U.S.) 6-3 6-2