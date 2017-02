July 17 (Infostrada Sports) - Results from the Carlsbad Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Chan Yung-Jan (Taiwan) beat 7-Yanina Wickmayer (Belgium) 7-6(6) 0-0 (Wickmayer retired) 5-Christina McHale (U.S.) beat Jarmila Gajdosova (Australia) 7-6(5) 7-5 Heather Watson (Britain) beat Eleni Daniilidou (Greece) 6-3 6-3 Vania King (U.S.) beat Chang Kai-Chen (Taiwan) 6-1 6-4 Melinda Czink (Hungary) beat Sesil Karatantcheva (Kazakhstan) 6-2 4-6 7-5 Marina Erakovic (New Zealand) beat Anne Keothavong (Britain) 6-4 6-0