Aug 5 San Diego Open women's singles quarter-final results from Carlsbad on Friday (prefix denotes seeding). 1-Vera Zvonareva (Russia) beat 12-Sabine Lisicki (Germany) 6-3 3-6 6-4 2-Andrea Petkovic (Germany) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-2 6-1 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat 8-Daniela Hantuchova (Slovakia) 0-6 6-4 6-4 (Compiled by Infostrada Sports; Edited by Patrick Johnston; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

Please double-click on the newslink below:

for more tennis stories