April 4 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles Round 1 matches on Monday 15-Sabine Lisicki (Germany) beat Irina Falconi (U.S.) 6-4 6-3 Ana Konjuh (Croatia) beat Sesil Karatantcheva (Bulgaria) 6-3 6-3 Alison Riske (U.S.) beat Frances Altick (U.S.) 6-3 6-2 Danka Kovinic (Montenegro) beat Cagla Buyukakcay (Turkey) 6-1 6-3 13-Irina Begu (Romania) beat Caroline Garcia (France) 6-4 2-6 7-6(3) Jana Cepelova (Slovakia) beat Anastasija Sevastova (Latvia) 4-6 6-4 6-1 Elena Vesnina (Russia) beat Cindy Burger (Netherlands) 7-5 6-2 12-Daria Gavrilova (Australia) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 6-1 1-6 6-3 Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Peng Shuai (China) 6-2 6-1 Lourdes Dominguez Lino (Spain) beat Christina McHale (U.S.) 2-6 6-4 6-1 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat 16-Misaki Doi (Japan) 4-6 6-3 6-1 11-Kristina Mladenovic (France) beat Tatjana Maria (Germany) 6-4 6-3 Lara Arruabarrena Vecino (Spain) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-4 3-6 6-4 Laura Siegemund (Germany) beat Patricia Tig (Romania) 4-6 6-3 6-3