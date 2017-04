April 5 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles matches on Tuesday Round 2 Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat 11-Kristina Mladenovic (France) 4-6 6-4 7-6(13) Round 1 17-Eugenie Bouchard (Canada) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-3 6-4 Monica Puig (Puerto Rico) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-3 6-2 Kristina Kucova (Slovakia) beat Madison Brengle (U.S.) 7-5 6-2 10-Samantha Stosur (Australia) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 6-4 6-4 Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Kurumi Nara (Japan) 7-6(4) 6-0 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-1 6-1 Louisa Chirico (U.S.) beat Naomi Osaka (Japan) 3-6 6-1 6-1 14-Darya Kasatkina (Russia) beat Zheng Saisai (China) 6-2 6-1 Zhang Shuai (China) beat Lesley Kerkhove (Netherlands) 6-1 6-2 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Teliana Pereira (Brazil) 5-7 6-3 6-2