April 6 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Elena Vesnina (Russia) beat 2-Belinda Bencic (Switzerland) 6-1 6-1 13-Irina Begu (Romania) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 6-4 4-6 6-2 3-Venus Williams (U.S.) beat Alison Riske (U.S.) 6-4 6-2 Lourdes Dominguez Lino (Spain) beat 17-Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 1-6 1-0 (Bouchard retired) Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat 15-Sabine Lisicki (Germany) 7-5 4-6 6-3 7-Sloane Stephens (U.S.) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-4 6-3 5-Sara Errani (Italy) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-0 6-3 Laura Siegemund (Germany) beat 8-Madison Keys (U.S.) 6-7(3) 6-4 6-4 Louisa Chirico (U.S.) beat 4-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-3 6-3 14-Darya Kasatkina (Russia) beat Ana Konjuh (Croatia) 6-1 6-1 Kristina Kucova (Slovakia) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 0-6 6-3 6-3 12-Daria Gavrilova (Australia) beat Zhang Shuai (China) 6-4 6-0 10-Samantha Stosur (Australia) beat Jana Cepelova (Slovakia) 6-4 7-5