April 3 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 9-Jelena Jankovic (Serbia) beat Caroline Garcia (France) 5-7 7-6(10) 6-3 6-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 7-5 6-1 Andrea Petkovic (Germany) beat Vania King (U.S.) 7-5 6-4 3-Samantha Stosur (Australia) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-1 6-2 Mallory Burdette (U.S.) beat 15-Sabine Lisicki (Germany) 3-6 7-6(5) 7-5 2-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-1 6-1 Eugenie Bouchard (Canada) beat 16-Laura Robson (Britain) 6-4 3-6 6-1 10-Julia Goerges (Germany) beat Olga Govortsova (Belarus) 6-2 0-6 6-3 Madison Keys (U.S.) beat Grace Min (U.S.) 6-4 6-3