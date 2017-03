April 6 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles matches on Friday Quarterfinal Stefanie Voegele (Switzerland) beat 2-Caroline Wozniacki (Denmark) 3-6 6-4 6-3 1-Serena Williams (U.S.) beat 6-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-4 6-1 9-Jelena Jankovic (Serbia) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-2 6-1 5-Venus Williams (U.S.) beat Madison Keys (U.S.) 6-4 6-4 Round 3 6-Lucie Safarova (Czech Republic) beat 11-Sorana Cirstea (Romania) 6-3 5-7 6-1 1-Serena Williams (U.S.) beat Mallory Burdette (U.S.) 6-4 6-2 Madison Keys (U.S.) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 7-6(4) 6-4 5-Venus Williams (U.S.) beat 12-Varvara Lepchenko (U.S.) 6-2 4-6 6-2