April 6 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles Round 1 matches on Monday Zhang Shuai (China) beat Nicole Gibbs (U.S.) 6-4 7-5 Sachia Vickery (U.S.) beat Jessica Pegula (U.S.) 4-6 6-3 7-6(4) Kristina Kucova (Slovakia) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-3 3-6 6-3 13-Irina Begu (Romania) beat Laura Siegemund (Germany) 6-2 7-6(5) 15-Mona Barthel (Germany) beat Timea Babos (Hungary) 6-3 6-3 Lauren Davis (U.S.) beat Grace Min (U.S.) 6-7(1) 7-6(2) 6-3 Shelby Rogers (U.S.) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-3 6-1 Ajla Tomljanovic (Croatia) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 7-6(5) 4-6 6-4 Evgeniya Rodina (Russia) beat Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-3 6-3 Donna Vekic (Croatia) beat 16-Heather Watson (Britain) 6-3 4-6 7-5 Chanelle Scheepers (South Africa) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-2 2-6 6-4 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 7-5 6-2 Tatjana Maria (Germany) beat Irina Falconi (U.S.) 6-1 6-3 Lucie Hradecka (Czech Republic) beat 11-Zarina Diyas (Kazakhstan) 4-6 6-1 6-3 Danka Kovinic (Montenegro) beat Christina Mchale (U.S.) 6-2 6-3