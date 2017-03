April 8 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles matches on Tuesday Round 2 3-Andrea Petkovic (Germany) beat Chanelle Scheepers (South Africa) 1-6 6-1 6-2 Lucie Hradecka (Czech Republic) beat Kristina Kucova (Slovakia) 7-5 6-3 8-Caroline Garcia (France) beat Sachia Vickery (U.S.) 6-3 4-6 6-3 6-Jelena Jankovic (Serbia) beat Tatjana Maria (Germany) 6-3 6-7(6) 6-1 5-Angelique Kerber (Germany) beat Evgeniya Rodina (Russia) 3-6 6-3 6-4 Round 1 Andreea Mitu (Romania) beat 10-Varvara Lepchenko (U.S.) 6-2 2-1 (Lepchenko retired) Jana Cepelova (Slovakia) beat Elena Vesnina (Russia) 6-2 6-7(5) 7-6(4) Sloane Stephens (U.S.) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 3-6 6-3 6-2 12-Belinda Bencic (Switzerland) beat Casey Dellacqua (Australia) 6-1 6-2 Lara Arruabarrena Vecino (Spain) beat Cagla Bueyuekakcay (Turkey) 6-2 6-2 Madison Brengle (U.S.) beat Edina Gallovits-Hall (Romania) 6-7(2) 6-4 6-2 9-Samantha Stosur (Australia) beat Sesil Karatantcheva (Bulgaria) 6-2 6-4 Sara Sorribes (Spain) beat 14-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-4 3-0 (Pavlyuchenkova retired)