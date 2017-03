April 10 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles Quarterfinal matches on Friday Lucie Hradecka (Czech Republic) beat 4-Sara Errani (Italy) 6-2 6-4 7-Madison Keys (U.S.) beat Lauren Davis (U.S.) 6-2 6-2 3-Andrea Petkovic (Germany) beat Danka Kovinic (Montenegro) 2-6 6-3 6-1