April 3 (Gracenote) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles Round 1 matches on Monday Jelena Jankovic (Serbia) beat Ekaterina Alexandrova (Russia) 6-0 6-4 Andrea Petkovic (Germany) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 7-5 6-2 Ons Jabeur (Tunisia) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-4 6-1 Jelena Ostapenko (Latvia) beat Ana Bogdan (Romania) 6-4 6-2 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-4 7-5 Alison Riske (U.S.) beat Kayla Day (U.S.) 7-5 4-6 6-0 Naomi Osaka (Japan) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-7(4) 6-4 6-2 Monica Puig (Puerto Rico) beat 16-Katerina Siniakova (Czech Republic) 4-6 6-2 4-1 (Siniakova retired) Laura Siegemund (Germany) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-7(6) 6-2 7-6(4)