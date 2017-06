April 5 (Gracenote) - Results from the Family Circle Cup Women's Singles matches on Tuesday Round 2 6-Samantha Stosur (Australia) beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-1 6-3 Round 1 Annika Beck (Germany) beat Louisa Chirico (U.S.) 6-0 3-0 (Chirico retired) Sara Errani (Italy) beat Grace Min (U.S.) 6-1 6-1 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat Sofia Kenin (U.S.) 6-4 6-4 10-Irina Begu (Romania) beat Cagla Buyukakcay (Turkey) 6-0 6-0 13-Zhang Shuai (China) beat Misaki Doi (Japan) 6-2 6-1 11-Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Aleksandra Krunic (Serbia) 6-1 4-6 6-3 Shelby Rogers (U.S.) beat Veronica Cepede Royg (Paraguay) 6-7(1) 6-3 7-6(6) Fanny Stollar (Hungary) beat Asia Muhammad (U.S.) 6-3 7-5 Anastasia Rodionova (Australia) beat Duan Yingying (China) 7-6(3) 6-1 Kristina Kucova (Slovakia) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 5-7 7-5 7-6(2) Magda Linette (Poland) beat 12-Yulia Putintseva (Kazakhstan) 4-6 6-2 6-4 Maria Sakkari (Greece) beat 14-Lauren Davis (U.S.) 7-5 6-4 Mona Barthel (Germany) beat Jennifer Brady (U.S.) 7-5 6-4 Darya Kasatkina (Russia) beat Danka Kovinic (Montenegro) 6-1 6-2 15-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 7-5 6-7(6) 6-3