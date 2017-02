UPDATE 7-Tennis-Dubai Championships women's singles round 3 results

Feb 22 (Gracenote) - Results from the Dubai Championships Women's Singles Round 3 matches on Wednesday 10-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 3-6 6-2 6-3 Catherine Bellis (U.S.) beat 4-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-4 2-6 6-2 1-Angelique Kerber (Germany) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-2 6-3 7-Elina Svitolina (Ukraine) beat Christina McHale (U.S.) 4-6 6-4 6-3 Anastasija Sevastova (Latvia) beat Peng Shuai (China) 6-4 6-3