April 4 (Infostrada Sports) - Results from the Family Circle Cup women's singles second round matches on Wednesday (prefix denotes seeding) Stefanie Voegele (Switzerland) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-4 6-4 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat 12-Yanina Wickmayer (Belgium) 6-2 7-6(2) 13-Nadia Petrova (Russia) beat Jill Craybas (U.S.) 2-6 7-6(6) 6-2 3-Marion Bartoli (France) beat Vera Dushevina (Russia) 6-2 6-7(3) 6-4 17-Marina Erakovic (New Zealand) beat Anna Tatishvili (Georgia) 7-5 6-3 Aleksandra Wozniak (Canada) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 7-6(5) 6-2 Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Paula Ormaechea (Argentina) 6-2 6-3 14-Polona Hercog (Slovenia) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-3 6-2