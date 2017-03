Aug 13 (Infostrada Sports) - Results from the Cincinnati Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 13-Flavia Pennetta (Italy) beat Taylor Townsend (U.S.) 6-4 6-3 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Kurumi Nara (Japan) 6-2 6-2 16-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 6-4 6-2 Sabine Lisicki (Germany) beat 14-Sara Errani (Italy) 6-4 2-6 7-6(2) 1-Serena Williams (U.S.) beat Samantha Stosur (Australia) 7-6(7) 7-6(7) Sloane Stephens (U.S.) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 7-5 6-1 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Karin Knapp (Italy) 6-1 6-3 15-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Pauline Parmentier (France) 6-3 7-5 Elina Svitolina (Ukraine) beat 3-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-2 7-6(2) 6-Angelique Kerber (Germany) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-4 6-1