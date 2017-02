Aug 18 Results from the Cincinnati Open women's singles third round on Thursday (prefix denotes seeding, * is new result) *13-Jelena Jankovic (Serbia) beat 7-Francesca Schiavone (Italy) 6-3 5-7 6-4 *16-Peng Shuai (China) beat Shahar Peer (Israel) 6-3 6-2 9-Andrea Petkovic (Germany) beat 6-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-3 6-3 4-Maria Sharapova (Russia) beat 14-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-2 6-3 Nadia Petrova (Russia) beat Christina McHale (U.S.) 6-3 6-3 2-Vera Zvonareva (Russia) beat Petra Martic (Croatia) 6-2 6-2 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat 8-Marion Bartoli (France) 6-3 5-7 6-3 10-Samantha Stosur (Australia) beat 5-Li Na (China) 6-4 3-6 6-4 (Compiled by Infostrada Sports; Editing by Peter Rutherford; to query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)