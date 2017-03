Aug 19 (Infostrada Sports) - Results from the Cincinnati Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 7-Lucie Safarova (Czech Republic) beat CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-4 7-5 1-Serena Williams (U.S.) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 7-5 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 2-6 6-3 6-2 8-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Timea Babos (Hungary) 6-4 7-5 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 7-5 6-4 Belinda Bencic (Switzerland) beat Flavia Pennetta (Italy) 6-1 6-4 3-Simona Halep (Romania) beat Kristina Mladenovic (France) 7-5 5-7 6-4 Jelena Jankovic (Serbia) beat Madison Keys (U.S.) 7-6(4) 6-4 Karin Knapp (Italy) beat Daria Gavrilova (Russia) 6-4 6-1 Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) beat Irina Begu (Romania) 6-1 6-3