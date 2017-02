(Adds last result)

Aug 19 Cincinnati Open women's singles quarter-final results on Friday (prefix denotes seeding, * new result). * 13-Jelena Jankovic (Serbia) beat 16-Peng Shuai (China)walkover

9-Andrea Petkovic (Germany) beat Nadia Petrova (Russia) 7-5 6-1

2-Vera Zvonareva (Russia) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-3 7-6(6)

4-Maria Sharapova (Russia) beat 10-Samantha Stosur (Australia) 6-3 6-2

