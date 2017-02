(Adds later matches)

Aug 21 Texas Tennis Open women's singles first round results on Sunday (prefix denotes seeding; * indicates new result) * Sorana Cirstea (Romania) beat 7-Jarmila Gajdosova (Australia) 3-6 6-4 6-2 * 3-Julia Goerges (Germany) beat Alize Cornet (France) 0-6 6-4 6-0 * Anastasija Sevastova (Latvia) beat Tamarine Tanasugarn (Thailand) 6-4 6-4 * Gisela Dulko (Argentina) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 6-0 6-3

Alberta Brianti (Italy) beat Irina Falconi (U.S.) 6-3 6-2

Johanna Larsson (Sweden) beat Simona Halep (Romania) 6-3 6-2

8-Irina Begu (Romania) beat Pauline Parmentier (France) 6-1 6-3

