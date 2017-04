Feb 22 (Infostrada Sports) - Results from the Qatar Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 12-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Julia Goerges (Germany) 6-3 6-3 14-Jelena Jankovic (Serbia) beat Jana Cepelova (Slovakia) 6-4 6-7(5) 6-0 11-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 6-7(7) 6-1 6-3 Barbora Strycova (Czech Republic) beat Kristina Mladenovic (France) 6-3 6-4 Timea Babos (Hungary) beat Madison Brengle (U.S.) 3-6 7-5 6-0 16-Sara Errani (Italy) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 1-6 7-5 6-3 13-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Ana Konjuh (Croatia) 4-6 6-3 7-5 Monica Niculescu (Romania) beat Sabine Lisicki (Germany) 6-2 6-2 CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 7-5 6-2 Nao Hibino (Japan) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-3 6-7(5) 6-3 Elena Vesnina (Russia) beat Caroline Garcia (France) 6-3 7-5 Denisa Allertova (Czech Republic) beat 15-Elina Svitolina (Ukraine) 7-5 6-4 9-Roberta Vinci (Italy) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-2 6-1 Daria Gavrilova (Australia) beat Misaki Doi (Japan) 6-1 6-1