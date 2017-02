Feb 15 Qatar Open women's singles second round results on Wednesday (prefix denotes seeding, * new result). * 3-Samantha Stosur (Australia) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-4 7-6(5) * Petra Cetkovska (Czech Republic) beat 13-Ana Ivanovic (Serbia) 6-4 6-4 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Mona Barthel (Germany) 6-1 6-0 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Angelique Kerber (Germany) 6-4 6-1 Ksenia Pervak (Kazakhstan) beat Virginie Razzano (France) 6-4 6-0 Varvara Lepchenko (U.S.) beat 16-Julia Goerges (Germany) 7-6(4) 7-6(5) Yanina Wickmayer (Belgium) beat 7-Francesca Schiavone (Italy) 7-6(4) 6-4 Christina McHale (U.S.) beat 12-Peng Shuai (China) 5-7 6-3 6-2 Lucie Safarova (Czech Republic) beat 2-Caroline Wozniacki (Denmark) 4-6 6-4 7-6(3) Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat Flavia Pennetta (Italy) 6-4 6-2 14-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Maria Kirilenko (Russia) 6-4 6-4 Monica Niculescu (Romania) beat 6-Vera Zvonareva (Russia) 7-5 3-2 (Zvonareva retired) Shahar Peer (Israel) beat 8-Jelena Jankovic (Serbia) 7-6(3) 6-2 Simona Halep (Romania) beat Iveta Benesova (Czech Republic) 6-4 6-4 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Anne Keothavong (Britain) 6-1 6-2 5-Marion Bartoli (France) beat Anabel Medina Garrigues (Spain) 6-2 6-0