Feb 16 Results from the third round of the Qatar Open women's singles on Thursday (prefix denotes seeding) 5-Marion Bartoli (France) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-3 6-3 Lucie Safarova (Czech Republic) beat 14-Svetlana Kuznetsova (Russia) 7-6(6) 6-3 3-Samantha Stosur (Australia) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-3 6-2 Monica Niculescu (Romania) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 7-6(5) 6-4 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Simona Halep (Romania) 6-3 6-1 Christina McHale (U.S.) beat Shahar Peer (Israel) 4-6 6-3 6-4 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 7-5 6-1 Yanina Wickmayer (Belgium) beat Ksenia Pervak (Kazakhstan) 6-4 6-0 (Compiled by Infostrada Sports, editing by Tom Pilcher)