Feb 11 (Infostrada Sports) - Results from the Qatar Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 12-Samantha Stosur (Australia) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-4 6-2 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat 15-Eugenie Bouchard (Canada) 7-5 6-1 9-Ana Ivanovic (Serbia) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 7-5 1-0 (Hantuchova retired) Yanina Wickmayer (Belgium) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-4 6-4 Lucie Safarova (Czech Republic) beat 16-Kirsten Flipkens (Belgium) 5-7 6-4 6-4 Alisa Kleybanova (Russia) beat 10-Dominika Cibulkova (Slovakia) 5-5 (Cibulkova retired) Klara Zakopalova (Czech Republic) beat Elina Svitolina (Ukraine) 6-2 6-4 Karin Knapp (Italy) beat Caroline Garcia (France) 6-4 6-1 Stefanie Voegele (Switzerland) beat Alize Cornet (France) 7-6(6) 7-5 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Francesca Schiavone (Italy) 7-5 4-6 7-6(3) Monica Niculescu (Romania) beat Fatma Al Nabhani (Oman) 6-1 6-0 Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Yvonne Meusburger (Austria) 4-6 6-2 6-3 Sorana Cirstea (Romania) beat Alla Kudryavtseva (Russia) 2-6 6-1 7-5 Jana Cepelova (Slovakia) beat Kristina Mladenovic (France) 6-4 7-6(5) Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Cagla Bueyuekakcay (Turkey) 6-3 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Tadeja Majeric (Slovenia) 5-7 6-2 6-3 Kaia Kanepi (Estonia) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-3 6-4 Zhang Shuai (China) beat Maryna Zanevska (Ukraine) 6-3 6-2