Feb 17 (Infostrada Sports) - Results from the Dubai Championships Women's Singles Round 1 matches on Monday Sorana Cirstea (Romania) beat Roberta Vinci (Italy) 6-4 6-3 Venus Williams (U.S.) beat Elena Vesnina (Russia) 6-3 6-2 Carla Suarez Navarro (Spain) beat Nadia Petrova (Russia) 6-3 6-2 Ekaterina Makarova (Russia) beat Alisa Kleybanova (Russia) 6-4 6-7(3) 6-4 Lucie Safarova (Czech Republic) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-3 7-5