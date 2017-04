Feb 18 (Infostrada Sports) - Results from the Dubai Championships Women's Singles Quarterfinal matches on Thursday Barbora Strycova (Czech Republic) beat Ana Ivanovic (Serbia) 7-6(5) 6-3 Elina Svitolina (Ukraine) beat CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-4 1-6 6-2 Sara Errani (Italy) beat Madison Brengle (U.S.) 4-6 6-1 6-4 Caroline Garcia (France) beat Andrea Petkovic (Germany) 6-3 6-4