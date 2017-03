June 21 (Infostrada Sports) - Results from the Eastbourne International Women's Singles Round 1 matches on Sunday Johanna Konta (Britain) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 6-3 6-2 Casey Dellacqua (Australia) beat Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6-2 6-4 Sloane Stephens (U.S.) beat Naomi Broady (Britain) 3-6 6-3 7-6(4) CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-7(3) 6-1 6-1 Belinda Bencic (Switzerland) beat Mona Barthel (Germany) 6-4 7-6(7) Alison Riske (U.S.) beat Alize Cornet (France) 6-0 6-3 Caroline Garcia (France) beat Roberta Vinci (Italy) 6-2 6-2