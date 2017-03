June 25 (Infostrada Sports) - Results from the Eastbourne International Women's Singles Quarterfinal matches on Thursday 2-Caroline Wozniacki (Denmark) beat 10-Andrea Petkovic (Germany) 7-5 6-1 Belinda Bencic (Switzerland) beat Johanna Konta (Britain) 2-6 6-0 6-3 Sloane Stephens (U.S.) beat Daria Gavrilova (Russia) walkover 9-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-2 6-2