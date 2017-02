June 21 (Gracenote) - Results from the Eastbourne International Women's Singles matches on Tuesday Round 2 Elena Vesnina (Russia) beat 3-Belinda Bencic (Switzerland) 7-6(4) 7-6(5) Anna-Lena Friedsam (Germany) beat 16-Lucie Safarova (Czech Republic) 7-6(5) 6-4 Andrea Petkovic (Germany) beat 13-Sara Errani (Italy) 6-1 3-6 6-4 11-Johanna Konta (Britain) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 7-6(4) 6-1 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat 6-Svetlana Kuznetsova (Russia) 2-6 6-4 7-5 Misaki Doi (Japan) beat 8-Carla Suarez Navarro (Spain) 3-6 6-4 6-1 10-Karolina Pliskova (Czech Republic) beat Daria Gavrilova (Australia) 6-2 6-2 Madison Brengle (U.S.) beat 14-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-4 6-3 Ekaterina Makarova (Russia) beat 2-Roberta Vinci (Italy) 4-6 6-4 6-3 1-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-4 2-1 (Lucic-Baroni retired) Monica Puig (Puerto Rico) beat Ana Konjuh (Croatia) 6-1 5-3 (Konjuh retired) Eugenie Bouchard (Canada) beat 15-Irina Begu (Romania) 6-3 6-1 Caroline Wozniacki (Denmark) beat 7-Samantha Stosur (Australia) 6-2 6-1 12-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Jelena Ostapenko (Latvia) 6-3 6-3 5-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Timea Babos (Hungary) 6-4 7-6(5) Kristina Mladenovic (France) beat 4-Timea Bacsinszky (Switzerland) 6-1 7-5 Round 1 Anna-Lena Friedsam (Germany) beat Anett Kontaveit (Estonia) 6-7(3) 6-4 6-4 Misaki Doi (Japan) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-4 6-4 Daria Gavrilova (Australia) beat Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6-1 7-5 Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat Yulia Putintseva (Kazakhstan) 6-2 4-6 6-4 Madison Brengle (U.S.) beat Alison Van Uytvanck (Belgium) 6-7(4) 7-6(4) 6-2 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat Zhang Shuai (China) 6-1 7-6(3) Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Denisa Allertova (Czech Republic) 6-4 6-2