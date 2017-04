June 22 (Gracenote) - Results from the Eastbourne International Women's Singles Round 3 matches on Wednesday 11-Johanna Konta (Britain) beat 5-Petra Kvitova (Czech Republic) 5-7 6-4 6-0 Elena Vesnina (Russia) beat Madison Brengle (U.S.) 7-6(2) 6-4 Kristina Mladenovic (France) beat Anna-Lena Friedsam (Germany) 6-4 7-6(4) 1-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-3 6-3 Monica Puig (Puerto Rico) beat Caroline Wozniacki (Denmark) 4-6 6-3 6-4 12-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 7-6(3) 6-3