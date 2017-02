May 1 (Infostrada Sports) - Results from the Estoril Open women's singles first round matches on Tuesday 5-Zheng Jie (China) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-3 6-1 Karin Knapp (Italy) beat Eleni Daniilidou (Greece) 7-5 6-2 6-Kaia Kanepi (Estonia) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-1 6-0 2-Maria Kirilenko (Russia) beat Elena Baltacha (Britain) 7-6(6) 6-1 Heather Watson (Britain) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 6-4 6-4 3-Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Kristina Barrois (Germany) 6-4 6-1 Jarmila Gajdosova (Australia) beat Maria Teresa Torro (Spain) 6-3 6-1 4-Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Alexandra Panova (Russia) 6-2 6-1 Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Anastasiya Yakimova (Belarus) 6-1 6-4 Maria Joao Koehler (Portugal) beat Ayumi Morita (Japan) 6-1 7-5 9-Polona Hercog (Slovenia) beat Tamira Paszek (Austria) 6-0 6-3