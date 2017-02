June 14 (Infostrada Sports) - Results from the Gastein International women's singles second round matches on Thursday (prefix denotes seeding). 3-Ksenia Pervak (Kazakhstan) beat Sarah Gronert (Germany) 6-2 6-3 Mandy Minella (Luxembourg) beat 4-Carla Suarez Navarro (Spain) 6-2 3-6 6-3 8-Johanna Larsson (Sweden) beat Jill Craybas (U.S.) 6-2 6-3 Chichi Scholl (U.S.) beat 6-Irina Begu (Romania) 6-3 6-4 7-Alize Cornet (France) beat Sacha Jones (Australia) 6-3 6-2 Estrella Cabeza Candela (Spain) beat Richel Hogenkamp (Netherlands) 6-4 6-3