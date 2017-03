UPDATE 2-Tennis-Miami women's singles round 3 results

March 26 (Gracenote) - Results from the Miami Women's Singles Round 3 matches on Saturday 12-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-4 6-2 15-Barbora Strycova (Czech Republic) beat Jana Cepelova (Slovakia) 6-2 6-4 26-Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat 5-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-0 6-3 6-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat 30-Zhang Shuai (China) 4-6 6-2 6-2 Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat 17-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia