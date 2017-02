Sept 20 Guangzhou International women's singles first round results from China on Tuesday (prefix denotes seeding). Zheng Jie (China) beat 6-Alberta Brianti (Italy) 7-6(3) 6-4 1-Maria Kirilenko (Russia) beat Alona Bondarenko (Ukraine) 6-4 6-2 Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Sun Shengnan (China) 6-1 6-4 Mandy Minella (Luxembourg) beat Xu Yifan (China) 2-6 7-6(5) 6-0 Zhao Yijing (China) beat Misaki Doi (Japan) 6-4 6-3 2-Jarmila Gajdosova (Australia) beat Han Xinyun (China) 6-2 6-1 Iryna Bremond (France) beat Mariya Koryttseva (Ukraine) 6-1 6-3 Tetiana Luzhanska (Ukraine) beat 5-Bojana Jovanovski (Serbia) 6-3 4-6 7-6(4) 8-Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Jill Craybas (U.S.) 6-3 4-6 6-2 7-Chanelle Scheepers (South Africa) beat Anastasija Sevastova (Latvia) 7-5 1-6 6-3 Chan Yung-Jan (Taiwan) beat 3-Ksenia Pervak (Russia) 4-1 (Pervak retired) Aravane Rezai (France) beat Zhang Shuai (China) 6-2 7-6(2) Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Lu Jingjing (China) 6-0 6-2 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)