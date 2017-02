Sept 22 Guangzhou International women's singles quarter-final results from China on Thursday (prefix denotes seeding, * new result) * 8-Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat 2-Jarmila Gajdosova (Australia) 6-4 6-3 * Zheng Jie (China) beat 4-Petra Martic (Croatia) 1-6 6-4 6-3 7-Chanelle Scheepers (South Africa) beat Urszula Radwanska (Poland) 4-6 7-6(6) 6-3 1-Maria Kirilenko (Russia) beat Tetiana Luzhanska (Ukraine) 6-1 7-5 (Compiled by Infostrada Sports, Edited by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)