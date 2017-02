Aug 22 New Haven Open women's singles first-round results on Monday (prefix denotes seeding, *new result) *Christina McHale (U.S.) beat 6-Svetlana Kuznetsova (Russia) 7-5 6-3 *Polona Hercog (Slovenia) beat Nadia Petrova (Russia) 7-5 7-5 5-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-1 6-2 8-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Vera Dushevina (Russia) 3-6 6-4 6-3 Anabel Medina Garrigues (Spain) beat Ksenia Pervak (Russia) 6-2 7-6(4) Roberta Vinci (Italy) beat Lucie Hradecka (Czech Republic) 3-6 6-3 6-3 4-Marion Bartoli (France) beat Anastasia Rodionova (Australia) 6-1 6-4 Carla Suarez Navarro (Spain) beat Iveta Benesova (Czech Republic) 6-3 6-2 Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Ayumi Morita (Japan) 6-2 6-2

