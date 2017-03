Jan 12 (Infostrada Sports) - Results from the Hobart International Women's Singles Round 1 matches on Monday Madison Brengle (U.S.) beat 7-Mona Barthel (Germany) 6-7(6) 7-5 7-6(2) Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Richel Hogenkamp (Netherlands) 7-6(10) 7-6(5) 1-Casey Dellacqua (Australia) beat Lauren Davis (U.S.) 6-4 1-6 6-4 Karin Knapp (Italy) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 7-5 6-2 Heather Watson (Britain) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 7-5 6-1 Kateryna Kozlova (Ukraine) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 4-6 6-3 6-4 9-Roberta Vinci (Italy) beat Olivia Rogowska (Australia) 6-1 4-6 6-3 Johanna Larsson (Sweden) beat Zheng Saisai (China) 3-6 1-0 (Zheng S S retired) 2-Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-3 6-4 Bojana Jovanovski (Serbia) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 5-2 (Lucic-Baroni retired) 3-Camila Giorgi (Italy) beat Storm Sanders (Australia) 5-7 6-1 7-6(6) Annika Beck (Germany) beat Jana Cepelova (Slovakia) 6-7(4) 7-5 6-4 8-Alison Riske (U.S.) beat Christina Mchale (U.S.) 6-4 0-0 (McHale retired)