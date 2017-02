March 7 (Infostrada Sports) - Indian Wells women's singles first round results in California on Wednesday. (prefix denotes seeding, * new result) * Sloane Stephens (U.S.) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 4-6 7-5 7-6(7) Sania Mirza (India) beat Kristina Barrois (Germany) 4-6 6-2 6-4 Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) beat Ayumi Morita (Japan) 2-6 6-1 6-4 Michaella Krajicek (Netherlands) beat Urszula Radwanska (Poland) 3-6 6-4 6-4 Elena Vesnina (Russia) beat Casey Dellacqua (Australia) 6-4 7-5 Vania King (U.S.) beat Sara Errani (Italy) 7-6(3) 6-4 Elena Baltacha (Britain) beat Arantxa Rus (Netherlands) 3-6 6-4 6-3 Sorana Cirstea (Romania) beat Iveta Benesova (Czech Republic) 4-6 7-5 7-6(5) Mona Barthel (Germany) beat Jill Craybas (U.S.) 6-1 6-2 Jarmila Gajdosova (Australia) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 4-6 6-3 6-3 Carla Suarez Navarro (Spain) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 6-4 6-2 Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Marina Erakovic (New Zealand) 5-7 6-3 7-5 Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Anne Keothavong (Britain) 6-4 2-6 7-5 Kimiko Date-Krumm (Japan) beat Pauline Parmentier (France) 6-1 6-3 Jamie Hampton (U.S.) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-0 6-1 Klara Zakopalova (Czech Republic) beat Laura Pous Tio (Spain) 6-1 6-1

(Editing by John O'Brien)