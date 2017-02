March 10 (Infostrada Sports) - Results from the WTA Indian Wells women's singles second round matches on Saturday (prefix denotes seeding, * new result). * 7-Marion Bartoli (France) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 2-6 6-2 7-5 * 2-Maria Sharapova (Russia) beat Gisela Dulko (Argentina) 6-2 6-0 20-Maria Kirilenko (Russia) beat Irina Begu (Romania) 7-6(4) 6-4 30-Nadia Petrova (Russia) beat Lauren Davis (U.S.) 6-3 6-2 4-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-2 6-0 Ksenia Pervak (Kazakhstan) beat 17-Peng Shuai (China) 6-4 6-0 23-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Tamira Paszek (Austria) 6-3 3-1 (Paszek retired) 6-Samantha Stosur (Australia) beat Irina Falconi (U.S.) 6-0 6-3 10-Francesca Schiavone (Italy) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-2 6-4 Simona Halep (Romania) beat 28-Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-2 6-4 21-Roberta Vinci (Italy) beat Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-3 6-3 16-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 2-1 (Rybarikova retired) Sofia Arvidsson (Sweden) beat 26-Monica Niculescu (Romania) 6-3 6-3 Lourdes Dominguez Lino (Spain) beat 11-Sabine Lisicki (Germany) 6-1 6-4 Chanelle Scheepers (South Africa) beat 29-Kaia Kanepi (Estonia) 6-3 6-2 15-Ana Ivanovic (Serbia) beat Johanna Larsson (Sweden) 6-1 6-2 (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston)