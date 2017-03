March 17 (Infostrada Sports) - Results from the Indian Wells Women's Singles Round 4 matches on Tuesday 1-Serena Williams (U.S.) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-7(3) 6-2 6-2 12-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Heather Watson (Britain) 7-6(5) 3-6 6-1 3-Simona Halep (Romania) beat 14-Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-4 6-4